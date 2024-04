Harry, William e l'amara profezia prevista anche da Lady Diana (che potrebbe avverarsi): «Posso fare quello che voglio»

La storia della famiglia reale britannica è stata costantemente attraversata da profonde emozioni e tensioni di vario genere. Negli ultimi tempi, sulla stampa d’oltremanica, è riemerso dagli archivi un particolare concernente la relazione per nulla serena tra il Principe William e suo fratello Harry, all’interno della quale pare che abbiano avuto un acceso confronto risalente a più di trent'anni fa. Questa (ri)scoperta non fa che provare a gettare ulteriormente luce sulla complessità del legame tra i due fratelli, oltra a sollevare una serie di domande sulle sfide che il principe potrebbe dover affrontare nel suo percorso. Inoltre, porta a riflettere sul destino del trono stesso, sul quale una serie di possibilità potrebbe addirittura far sì che salga il fratello minore. William sarà in grado di ascendere al trono e assumere il ruolo che il destino gli riserva? E, soprattutto, cosa aveva detto Harry di così significativo riguardo a tutto ciò? Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB