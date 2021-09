Harry compie 37 anni, la reazione agli auguri (gelidi) di Carlo e William è da vero Re

LOLNEWS.IT - Per il suo 37° compleanno Harry si è regalato la copertina del TIME e ha mandato un messaggio in codice a Carlo e William per gli auguri glaciali. Il padre ha optato per un post in cui ha aggiunto due scatti insieme al figlio con cui non parla da mesi dimenticandosi di Meghan e di chiamarlo Principe; ancor più minimal e freddi gli auguri di William e Kate: riappare il titolo, ma c’è uno scatto del 37enne, completamente da solo. Harry, però, ha reagito mostrando fierezza ed evitando altre polemiche dopo quelle relative agli scatti di coppia scelti dal TIME. Il duca di Sussex tramite l’account instagram di Archewell ha condiviso nelle stories i messaggi di “affetto” ricevuti dalla Royal Family… Segno, forse, di superiorità e magari di consapevolezza che sente, nonostante tutto, la mancanza della sua famiglia.

