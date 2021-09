Problemi di coppia: perché si litiga e come gestire il confronto con il partner secondo l'esperta

Stanchezza, stress, insicurezza, tensione: i motivi per cui in coppia si può arrivare alla lite sono i più disparati. Spesso a scatenare le discussioni sono cose apparentemente banali, come un oggetto fuori posto o un messaggio che non arriva, eppure i battibecchi di coppia sono tra quelle cose che più ci fanno soffrire.

Ma perché succede? Ciò che porta allo scontro nasconde qualcosa di più sullo stato di salute del nostro rapporto con il partner? L'esperta è pronta a rispondere a tutte queste domande. Con Lucrezia Holly Paci, love e sex teller, scopriamo di più sulle liti di coppia: ecco i suoi consigli su come non far diventare il confronto uno scontro.