Belen furiosa dopo il monologo di Stefano De Martino? Il gesto inaspettato

Negli ultimi giornisembra averne per tutti i suoi ex. Adesso l'argentina ne ha anche per l'altro suo ex storico agli occhi del pubblico. Ovvero. Ieri sera su Rai 2 è infatti andato in onda lo show dell'ex ballerino di Amici. Il one man show intitolato "Da Natale a Santo Stefano" ha visto numerosi protagonisti. Si è trattato di una serata piena di sorprese. Dalla presenza di Maria De Filippi al monologo sull'ex moglie del conduttore. Infatti le cose tra di loro non sono affatto idilliache. Basti pensare alla recentissima intervista della Rodriguez rilasciata a Domenica In. Parliamo solo di un mese fa. Certamente il pubblico non si aspettava una cosa del genere da parte di De Martino. Stefano ha ricordato il terribile incidente avuto in moto con Belen il 27 aprile del 2012. Ma andiamo a vedere la reazione della showgirl argentina alle parole del suo ex marito.