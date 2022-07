Fiamme su un volo United Airlines atterrato a Denver: panico tra i passeggeri. «Lasciate i bagagli a bordo»

Fiamme a bordo di un volo United Airlines da Kansas City, Missouri, a Denver, in Colorado, evacuati i passeggeri dopo le segnalazioni di fumo e fuoco sotto l'aereo. Non sono stati segnalati feriti, secondo la dichiarazione dell'aeroporto. «Il volo United 1658 da Kansas City è atterrato normalmente a Denver e si è diretto verso il gate», ha affermato la United Airlines in una nota. «Alcuni passeggeri sono scesi dall'aereo usando gli scivoli mentre altri sono scesi usando il ponte del jet». Adrian Hartwell ha girato un video dei passeggeri che scendevano dall'aereo e dell'equipaggio che li esortava a lasciare i bagagli a bordo.

(video Twitter @AdrianJamezHwel)