Ucraina, Zelensky: «Dall'inizio della guerra sono morti 65mila russi»

«Le perdite totali del nemico in termini di persone uccise si avvicinano a 65.000. Così tanti cittadini della Russia hanno dato la vita per un pugno di persone al Cremlino che ignora la realtà. E stando al modo in cui prosegue l'"operazione di sepoltura» russa, possiamo dire che anche 100.000 cittadini russi morti non spingeranno il Cremlino a pensarci un po'", le parole di Zelensky in un video sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Putin, trovato morto in «circostanze misteriose» colonnello russo: arruolava riservisti per la mobilitazione in Ucraina