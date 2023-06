TheBorderline, Alessandro Gassmann chiede scusa dopo l'attacco agli youtuber: ecco cosa aveva detto (e perché ci ha ripensato)

Alessandro Gassmann ha espresso le sue scuse dopo le controversie suscitate dalle sue dichiarazioni su YouTube riguardo agli youtuber e ai tragici eventi verificatisi a Casal Palocco, ovvero dopo la morte del piccolo Manuel in seguito a un incidente causato dai The Borderline.

Dai mi sono espresso in modo istintivo sugli YouTubers in generale e non dovevo. Ma penso che chi usa quel mezzo con talento e intelligenza, dovrebbe chiedere una regolamentazione o delle difese che li distingua da ciò che invece è, come abbiamo visto,pericoloso e molto diffuso.