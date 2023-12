Netflix, serie e film più visti in Italia nel 2023: Matilda De Angelis batte Mare Fuori. La classifica

Netflix ha rivelato i dati sui film e sulle serie tv più viste. Si tratta di una novità, il colosso dello streaming infatti non li aveva mai condivisi, tranne in rare occasione in cui sceglieva di rendere noti i numeri relativi ad una sua produzione originale particolarmente riuscita, come nel caso di “Squid Game” o “Dahmer”.

Il cambio di policy si deve alle polemiche relative alla poca trasparenza dell'azienda, a cui Netflix aveva provato a rimediare lanciando nel 2021 le classifiche settimanali dei titoli più popolari. La misura però non ha funzionato particolarmente, visto che proprio la poca trasparenza compariva tra i motivi che avevano portato sceneggiatori e attori hollywoodiani a scioperare. Ma soprattutto, a spingere la piattaforma a condividere finalmente i dati di fruizione, è il nuovo servizio con pubblicità lanciato nel 2022, che rende indispensabile per gli inserzionisti avere determinate informazioni.

E così, due volte l'anno, verrà pubblicato un report ed è appena uscito quello relativo ai primi sei mesi del 2023. A livello globale, “The Night Agent” con Peter Sutherland, che ha debuttato su Netflix il 23 marzo, è senza rivali con ben 812 milioni di ore di visione.

Netflix, i film più visti in Italia nel 2023

In Italia invece i più visti sono “La legge di Lidia Poet”, che ha totalizzato 85 milioni di ore, seguito dal film “Il mio nome è Vendetta” (31.100.000 ore). Al terzo posto si trova “Mare Fuori” con le sue 31 milioni di ore. In cima alla lista c'è quindi la serie tv con Matilda De Angelis e Eduardo Scarpetta​. Uscita il 15 febbraio, è diretta da Matteo Rovere e Letizia Lamartire ed è ispirata alla vita di Lidia Poet, la prima donna ad entrare nell'ordine degli avvocati in Italia. Il secondo classificato è invece un film con Alessandro Gassmann diretto da Cosimo Gomez, che racconta la storia di un ex sicario della 'ndrangheta: è uscito il 30 novembre. L'ultimo gradino del podio di Netflix serve invece a confermare che Mare Fuori è un grande successo, in grado di spopolare sia in chiaro che a pagamento.

«Questo è un grande passo avanti per Netflix e per il nostro settore. Riteniamo che le informazioni di visione contenute in questo rapporto, insieme alle nostre Top 10 e alle liste settimanali dei titoli più popolari, forniranno ai creatori e al nostro settore una visione più approfondita del pubblico e di ciò che gli piace» dichiara il servizio di streaming più grande al mondo. Oltre alle ore di visione infatti bisogna ricordare il numero più importante di tutti, quello degli abbonati: 250 milioni.