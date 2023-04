Terzo polo: è rottura tra Renzi e Calenda

(LaPresse) E' rottura definitiva nel Terzo Polo tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. "Posizioni inconciliabili", fanno sapere da Azione e Italia Viva che escludono ricomposizioni. "Sembra che nessuno voglia fare più niente. Calenda e Renzi alla fine non riescono a stare insieme e secondo me si spacca tutto", ha raccontato una fonte di Italia Viva a LaPresse. "Avanti con partito dei liberal-democratici che va perseguito seriamente e rapidamente con chi è realmente interessato", il tweet di Calenda. La distanza tra i due leader è emersa in modo sempre più evidente dopo la decisione di Renzi di assumere, dal 3 maggio prossimo, la direzione del Riformista.

Ultimo aggiornamento: 21:26

