Tajani: «Berlusconi ricoverato per problema irrisolto infezione, ma parla»

«Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un problema che riguardava un'infezione, però parla. È tutto quello che so. Siamo stati al chiuso e non ho avuto il telefono fino a un secondo fa». Lo riferisce il ministro degli Esteri Antonio Tajani, uscendo dalla Ministeriale Esteri della Nato a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 15:29

