Berlusconi, i dipendenti di Mediaset: «Ricordava i nomi di tutti. Poteva far spostare un poster per una luce sbagliata»

Negli utimi tempi, Silvio Berlusconi non si faceva vedere spesso negli studi televisivi di Cologno Monzese. E a ricordarlo sono soprattutto i dipendenti che avevano cominciato a lavare con lui oltre 30 anni fa. «Non dimenticava i nomi di nessuno - ha raccontato un operatore televisivo uscendo dal centro di produzione di Mediaset in viale Europa -.

Berlusconi, il nodo dell'eredità. Dalle ville fino alle aziende, un patrimonio da 6,9 miliardi

Il ricordo

I primi anni dopo il lancio dei suoi canali televisivi, si presentava spesso alle conferenze stampa di annuncio dei programmi, anche solo per un saluto lasciando poi la scena agli altri. «Ma era un pignolo - ha ricordato un suo collaboratore - curava i dettagli fino alla perfezione, era capace di far spostare un poster per una luce sbagliata».

«Di sicuro era uno che rispettava le idee degli altri anche se non combaciavano con le sue - ha raccontato una giornalista -. Le cose che contavano per lui erano la voglia di lavorare e la competenza». Molti, uscendo dopo il turno di lavoro, che oggi si è svolto come tutti gli altri giorni e salendo sulla navetta che fa da spola dagli studi alla metropolitana hanno voluto solo lasciare qualche parola di affetto per 'il presidentè.

Cambiano i programmi

Dalle 20.30 andrà in onda, in simulcast sulle tre reti generaliste e su TgCom24, il documentario di Toni Capuozzo dal titolo 'Caro presidente... ti salutò, regia di Roberto Burchielli. A seguire anche lo Speciale Tg5 in prima serata sarà in onda in simulcast sulle tre reti e su TgCom24, condotto da Cesara Buonamici con Paolo Del Debbio e Nicola Porro