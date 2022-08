Ponte Morandi, i vigili del fuoco ricordano le vittime a quattro anni dal crollo

La tragedia del Ponte Morandi, quattro anni dopo. I vigili del fuoco ricordano così quella giornata terribile: «400 Vigili del fuoco, 100 USAR e 44 team cinofili mobilitati in poche ore per operare in uno scenario mai visto: uno scenario di guerra. Quattro anni fa il crollo del Ponte Morandi, oggi il pensiero del Corpo nazionale va alle 43 vittime di quella tragedia»