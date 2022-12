Ponte di Genova, per Tribunale ASPI e Spea non sono responsabili civili

(Teleborsa) -nel processo per il crollo di, il 14 agosto 2018, in cui persero la vita 43 persone. Lo ha stabilito il, accogliendo la richiesta di esclusione.Grazie a questa decisione, in caso di condanna,, fatta salva la possibilità di cause civili.fra ex dirigenti e tecnici delle due società ed ex e attuali funzionari del Ministero delle Infrastrurtture e del provveditorato alle opere pubbliche della Liguria. Tutti accusati di essere a conoscenza dello stato del ponte ed aver taciuto per non dar corso alle manutenzioni.si erano già chiamate fuori del processo grazie ad un, ma con questa decisione le due società potrebbero uscire definitivamente dal procedimento.Nel corso dell'udienza di oggi parleranno i legali di oltrealla prima udienza lo scorso luglio.