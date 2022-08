Anniversario ponte Morandi, Bucci legge il messaggio Draghi: Tragedie simili non avvengano mai più

Genova, 14 agosto 2022 - "Lo Stato deve fare tutto il possibile affinchè tragedie simili non avvengano mai più. Ho visto una città forte e unita, la realizzazione del nuovo ponte è un modello per tutta l'Italia", il messaggio di Mario Draghi letto dal sindaco di Genova Bucci durante la cerimonia per il quarto anniversario del Ponte Morandi. / Fb Comune di Genova.