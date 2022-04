Spari in metro a New York, il sospettato in un video: «Ho brutti pensieri»

(LaPresse) Sui social network circola un video girato dal presunto responsabile della sparatoria avvenuta nella metropolitana di New York martedi. Frank R. James dice di avere «brutti pensieri» e di aver sofferto per anni di disturbo da stress post traumatico. «Sto tornando nella zona di pericolo», dice riprendendosi in un video, mentre è alla guida di un veicolo.

New York, chi è Frank James il sospettato dell'attentato. Su Youtube preannunciò l'attacco: «Facile commettere un crimine in metro»