New York, il crollo di un palazzo ripreso in diretta

NEW YORK: BREAKING: Partial building collapse at 172 W Burnside Ave in the Bronx. Reports of people trapped. pic.twitter.com/1ZYOTt8f3F — TRACKER DEEP (@tracker_deep) December 11, 2023

Per fortuna non ci sono state vittime nel crollo del palazzo di 7 piani nel Bronx a New York . Il crollo è stato ripreso in diretta dalle telecamere di un bus pubblico. Due persone hanno riportato ferite lievi mentre evacuavano l'edificio, ma nessuno è risultato gravemente ferito o morto. Durante le ricerche nell'enorme cumulo di detriti, riporta il New York Times, i vigili del fuoco hanno confermato che nessuno è rimasto intrappolato.