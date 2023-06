Michelle Causo forse uccisa per un debito di poche decine di euro: la nuova pista degli inquirenti

Forse un debito di poche decine d euro il movente del delitto di Michelle Causo , la 17enne il cui corpo è stato ritrovato in un carrello della spesa nel quartiere Primavalle di Roma. Arrestato con l'accusa di omicidio un coetaneo, originario dello Sri Lanka ma nato nella Capitale. Ma non è escluso che potrebbe essergli contestato anche l'occultamento di cadavere. La giovane uccisa con almeno 5 o 6 coltellate, seequestrata la presunta arma del delitto, un coltello da cucina. Lunedì davanti al gip del tribunale per i minori l'interrogatorio di convalida. "Me l'ha massacrata, voglio giustizia", ha detto la madre della vittima. Minacce sui social al presunto killer.