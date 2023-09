Meghan Markle arrabbiata, il principe Harry spiega tutto

Il principe Harry ha partecipato ieri sera ai Well Child Awards a Londra e ha spiegato a una delle famiglie perché Meghan Markle non era ad assistere allo spettacolo insieme a lui. In molti si erano chiesti dell'assenza della consorte, aumentando le speculazioni che da sempre circondano i nobili inglesi. Harry, come riporta il Mirror, dopo aver tenuto un discorso allo spettacolo per i bambini gravemente malati ha detto ai parenti di uno di loro che Meghan era "molto turbata dal fatto di non poter essere qui" e ha detto che la coppia aveva avuto una "settimana impegnativa". Leggi anche - Meghan Markle, minacce velate alla famiglia reale pochi giorni prima della morte di Elisabetta II