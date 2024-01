Meghan e Kate Middleton non erano destinate ad essere amiche: ecco cosa accadde la prima volta

Il primo incontro tra Meghan Markle e la Principessa Kate Middleton è stato un momento che ha segnato il destino della loro relazione e che ha fatto sì che le due non diventassero mai amiche. Le prime impressioni sono spesso quelle che contano e possono rivelare molto sulle dinamiche interpersonali, come nel caso di queste due figure reali. La scelta di Meghan di non indossare le scarpe ha creato un divario evidente tra le loro personalità, impedendo ogni avvicinamento futuro. Ma cosa successe nello specifico? Andiamo a scoprire più da vicino cosa avvenne in questo incontro e le dinamiche che hanno contribuito a plasmare la loro relazione. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB