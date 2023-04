Treno travolge un'auto sui binari a Crespellano, le persone lasciano il veicolo prima dell'impatto: nessun ferito

Un'auto è stata colpita da un treno, mentre era ferma sui binari in un passaggio a livello a Crespellano, in provincia di Bologna. Gli occupanti della macchina erano già usciti al momento dell'impatto con il convoglio e nessuno è rimasto ferito. Neppure tra i passeggeri del treno, un regionale sulla linea Bologna-Vignola, si registrano feriti. Sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi.

Ultimo aggiornamento: 21:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA