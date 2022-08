Flavia, travolta e uccisa da un ubriaco. L'addio dei genitori: «Una fortuna averla avuta 22 anni con noi»

Strazio al funerale, oggi a Roseto degli Abruzzo, di Flavia di Bonaventura, la pittrice di 22 anni travolta in bici e uccisa da un ubriaco mentre stava tornando a casa dopo una serata con gli amici. Papà Antonio ha preso la parola alla fine della funzione e ha voluto ringraziare tutti: «Abbiamo sentito una grande solidarietà attorno a noi, ringrazio tutti. Mia figlia era solare, aveva doti fuori dal comune, non escludeva nessuno. Solo ora ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo avuto, io mia moglie e la sorella Giulia, ad averla accanto per 22 anni, ventidue anni vissuti intensamente». Mamma Raffaella Celommi ha voluto anche lei ringraziare tutti, anche chi le è stato acconto con il silenzio. Video di Tito Di Persio.