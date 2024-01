Elezioni Taiwan, oggi al voto per il nuovo presidente

Taiwan vota oggi per eleggere il prossimo presidente nelle elezioni che influenzeranno le relazioni con la Cina e avrà implicazioni sulla stabilità regionale e globale.

Le urne sono aperte dalle 8 alle 16 locali (1-9 in Italia), con i risultati previsti in serata. Le elezioni presidenziali vedono una sfida a tre tra William Lai del Partito Democratico Progressista (DPP), Hou Yu-ih del Kuomintang (KMT) e Ko Wen-je del Partito Popolare (TPP), con Lai come favorito.

Elezioni Taiwan, ecco i candidati

Elezioni Taiwan 2024, i sondaggi

I sondaggi finali al 3 gennaio, ultimo giorno prima del blackout, hanno dato in testa Lai, con un vantaggio di poche percentuali di punto su Hou. Più staccato il terzo incomodo Ko, ex chirurgo ed ex popolare sindaco di Taipei, che punta sul voto dei giovani. Secondo la Commissione elettorale centrale dell'isola, oltre il 30% degli elettori ha un'età compresa tra i 20 e i 39 anni: nelle ultime battute della campagna elettorale è stata la parte di popolazione più corteggiata in assoluto, dominando i titoli dei media e attirando molteplici impegni politici da parte di partiti e candidati. L'affluenza dei giovani alle elezioni, generalmente inferiore rispetto ad altri gruppi di età, ha avuto in passato un ruolo di peso, come nel caso del 2020, quando la mobilitazione massiccia con percentuali superiori al 70% fu decisiva per consentire alla presidente uscente Tsai Ing-wen di strappare il secondo mandato con percentuali record. In gioco, oltre ai rapporti con la sempre più assertiva Cina, che rivendica l'isola come parte «inalienabile del suo territorio da riunificare anche con la forza, c'è anche il nodo dell'identità taiwanese da difendere. Secondo il Centro studi elettorali dell'Università nazionale di Chengchi, a giugno 2023 il 62,8% delle persone si identificavano come taiwanesi, mentre il 30,5% dichiarava di essere sia taiwanese sia cinese. Mentre solo il 2,5% si identificava come cinese: un pericoloso campanello d'allarme per le ambizioni di Pechino.