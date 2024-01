Elezioni Taiwan, 19,3 milioni di elettori chiamati alle urne: i candidati

Il prossimo sabato, l'isola di Taiwan, de facto indipendente ma oggetto dell'ambizione di riunificazione della Cina, si prepara a eleggere un nuovo presidente e parlamentari.

Con 19,3 milioni di elettori chiamati alle urne, l'attenzione è focalizzata su questo evento elettorale che potrebbe ridefinire le relazioni tra Taipei e la Cina, con implicazioni significative nelle dinamiche tra la Repubblica Popolare, Taiwan e gli Stati Uniti. Tsai Ing-wen, attualmente presidente, sarà sostituita da uno dei candidati in corsa, tra cui il suo vice Lai Ching-te del Partito Democratico Progressista (DPP), in leggero vantaggio nei sondaggi, l'ex capo di Polizia Hou Yu-ih del Kuomintang (KMT) e l'ex sindaco Ko Wen-je del Partito Popolare (TTP).

Elezioni Taiwan, i candidati: William Lai (Dpp)

Vice presidente di Taiwan dal 2020, 64 anni, difende l'indipendenza dell'isola e ha un passato di studi in Medicina perfezionati a Harvard. Premier per due anni dal 2017, era stato in precedenza sindaco di Tainan per sette anni. Dal gennaio del 2023 è alla guida del Dpp, che - evidenzia il Guardian - non sostiene comunque formalmente una dichiarazione di indipendenza. Il Global Times, tabloid nazionalista cinese, lo descrive come un «separatista». Per Pechino è un «provocatore». Lui in campagna elettorale ha ripetuto che Taiwan spera di «essere amica» della Cina e si è detto aperto al dialogo con il Dragone ma ha anche avvertito che «la comunità internazionale ha realizzato la minaccia che la Cina rappresenta per Taiwan e il mondo».

Hsaio Bi-khim

È la 52enne "running mate" di Lai e, rileva la Bbc, sembra far arrabbiare ancor più di lui il Dragone. È nata in Giappone, da genitori di Taiwan e Usa, ed è arrivata negli Stati Uniti da teenager. Tornata sull'isola, a soli 26 anni era già il punto di riferimento del Dpp per gli affari internazionali. Per tre anni, dal 2020, è stata rappresentante di Taiwan negli Usa, prima donna a ricoprire l'incarico. Si descrive come una 'cat worrior', una risposta personale ai 'wolf warrior', i lupi guerrieri della diplomazia cinese, perché - ha detto all'Economist - «i gatti riescono a stare in equilibrio in posti molto delicati» e «non li puoi costringere a fare cose che non vogliono». Per Pechino è una «irriducibile separatista per l'indipendenza di Taiwan». Nel 2022 e lo scorso anno, ricorda il Guardian, è finita nel mirino delle sanzioni cinesi e lei e la sua famiglia non possono mettere piede né sul territorio della Cina continentale, né a Hong Kong o Macao.

Hou Yu-Ih (Kmt)

Ex capo della Polizia e poi sindaco di Nuova Taipei, 66 anni, è molto popolare e per questo è stato scelto dal Kmt. Contrario all'indipendenza di Taiwan, in campagna elettorale - evidenzia la Bbc - ha evitato di esprimersi sulla Cina. E si è attirato non poche critiche.

Jaw Shaw-Kong

Per la vice presidenza corre il 73enne commentatore politico e un tempo leader del Nuovo Partito, sostenitore di vecchia data della «riunificazione» di Taiwan alla Cina anche se di recente ha detto che non lavorerebbe a questo se fosse eletto. Pechino "spera" nella loro vittoria.

Ko Wen-Je

Medico che ha messo da parte il camice per la politica (come William Lai), leader 64enne del Partito Popolare (Tpp) si presenta come la «terza scelta» e, evidenzia la Bbc, si è dimostrato popolare tra i giovani elettori. Ex sindaco di Taipei, ha messo insieme il Tpp nel 2019 come alternativa al Dpp e al Kmt. Il suo nome è diventato noto in parte in associazione al Movimento dei girasoli (nato su iniziativa studentesca nel 2014 per bloccare un accordo con la Cina) e su politica estera e questioni di sicurezza nazionale, sottolineano alcuni osservatori, le sue posizioni sono state spesso in contrasto l'una con l'altra e non è chiaro come sarebbe nella realtà la sua politica estera. Soprannominato "Professor Ko".

Cynthia Wu

Si presenta in ticket con la 45enne deputata, nata e cresciuta negli Usa con un passato da analista a Merrill Lynch a Londra e poi tornata a Taipei per lavorare nell'azienda di famiglia Shin Kong Group.