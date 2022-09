Elezioni, partigiano va a votare a Roma con le sue medaglie al petto: «Ho combattuto per i giovani»

«Io ho combattuto per voi giovani, per un'Italia migliore, purtroppo non ci siamo riusciti fino in fondo», le parole di Umberto Graziani, 99 anni il prossimo dicembre, all'uscita da un seggio elettorale a Roma, dove si è recato con le sue medaglie appese al petto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it