È la città d'Italia più inquinata d'Europa: non è Milano e nemmeno Roma. Ecco qual è

L' Italia non vanta un bel primato in Europa. Ma andiamo con ordine. Qual è la città più inquinata d'Europa e dove si trova? Sembra che nella nostra penisola ci sia una città ancora più inquinata di Milano. Che, a dire di molti, sarebbe sempre stata uno dei posti più inquinati d'Europa. E invece... Studi recenti hanno smentito la teoria secondo la quale Milano sarebbe la città più inquinata d'Italia. Così come Roma , la capitale. Il primato lo avrebbe Cremona, o meglio, così riferisce un'indagine condotta oltralpe dall'emittente France 24 nel suo programma d'informazione Focus. Sembra che sia proprio nella Pianura Padana che si concentrano la maggior parte di industrie di allevamenti intensivi di bovini. Questi ultimi a questo proposito sarebbero i responsabili di emissioni di ammoniaca e liquami. Ecco che parliamo di questi ultimi come seconda causa di inquinamento da polveri fini, le PM2,5. A confermare il tutto è un'inchiesta di Green Peace. La situazione risulta particolarmente preoccupante a Cremona, dove ai residenti tocca respirare un'aria certamente non buona. Infatti respirano polveri sottili. Tanto che gli effetti sulla salute pubblica sono cosa nota all'intera popolazione. Cremona è una delle zone dove più si muore di tumore. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.