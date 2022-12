Maxi tamponamento coinvolge più di 200 auto in Cina: un morto

Una persona è morta dopo che oltre 200 veicoli sono stati coinvolti in un gigantesco tamponamento su un ponte nella città cinese di Zhengzhou, in quel momento avvolta da una fitta nebbia. Lo afferma l'emittente statale CCTV, citata dal Guardian. Auto e camion si sono accartocciati e ammucchiati uno sopra l'altro sul ponte Zhengxin Huanghe, come mostrano immagini e video pubblicati sui social media. Molti dei feriti sono rimasti intrappolati nei loro veicoli. Sul ponte sono accorsi in forze i vigili del fuoco, con molti mezzi. Al momento del tamponamento nella zona la visibilità era inferiore a 500 metri, ma in alcuni punti la nebbia impediva di vedere oltre i 200 metri, ha detto il servizio meteorologico. La CCTV ha riferito che auto che viaggiavano in entrambe le direzioni sul ponte, un importante attraversamento del fiume Giallo, sono state coinvolte nel colossale incidente.

