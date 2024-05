Biden: "Rifiutiamo il mandato di arresto della Cpi contro i leader di Israele"

(Agenzia Vista) Washington, 20 maggio 2024 In occasione dell’evento per celebrare il mese del patrimonio ebraico americano, alla Casa Bianca, il Presidente degli Stati Uniti Biden ha rigettato la richiesta della Corte Penale Internazionale di richiedere mandati di arresto per i leader israeliani per la guerra a Gaza: “Permettetemi di essere chiaro: rigettiamo la richiesta della Cpi di mandato di arresto contro i leader israeliani. Qualunque cosa questi mandati possano significare, non esiste equivalenza tra Israele e Hamas. È chiaro che dobbiamo fare tutto il possibile per la protezione dei civili, ma voglio essere chiaro: contrariamente alle accuse rivolte a Israele dalla Corte Internazionale di Giustizia, ciò che sta accadendo non è un genocidio. Lo rigettiamo”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

