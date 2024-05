Rider pestato da una baby gang a Brescia, il video fa il giro del web. Salvini: «Vigliacchi senza vergogna»

Sta facendo il giro del web il video di un rider preso a calci da un gruppo di ragazzini nei giorni scorsi a Brescia, nella zona della centralissima Piazza Vittoria, da tempo al centro delle polemiche per episodi violenti che vedono protagoniste baby gang.

Rider pestato a Brescia, la vicenda

Nel video si vede che un rider viene scaraventato violentemente a terra e preso a calci sotto gli occhi di un collega.

Roma, pestano un rider e gli rubano la bici elettrica: presa baby gang

L'AGGRESSIONE

Le immagini mostrano un fattorino di una nota compagnia di consegna di cibo che viene prima accerchiato e poi, una volta buttato a terra, preso a calci e pugni dalla gang stessa. I giovanissimi, prima di fuggire, hanno aggredito anche altre due persone intervenute in suo soccorso. Non sarebbe la prima volta che nel centro di Brescia si verificano episodi di violenza anche tra giovanissimi. In questo caso, alcuni ragazzini che sono soliti trovarsi sotto i portici della città, hanno preso di mira un rider. Il video, che è stato condiviso più volte nei social, non mostra alcuna indicazione temporale. Fabio Rolfi, leader dell'opposizione a Brescia, sostiene che l'aggressione si sia verificata nella serata di martedì 21 maggio.