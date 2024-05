FANO Tragedia nella notte dell’altro ieri in via VI Strada a Bellocchi di Fano, dove una donna di 56 anni è stata travolta da un’automobile mentre rientrava a piedi verso la sua abitazione, lontana un centinaio di metri. Aggiunge la gente del posto che le faceva compagnia la nipote di 13 anni: la ragazzina è rimasta illesa, ma tutto si è compiuto davanti ai suoi occhi e i primi soccorritori l’hanno trovata in stato di forte choc.

Non c’è stato scampo

Per la sua nonna più nulla era possibile fare: il personale in servizio su un’ambulanza del 118 ha constatato il decesso. Per diverse ore non è stato possibile risalire all’identità della cinquantaseienne, ma nel frattempo la notizia della tragedia si è diffusa a macchia d’olio tra gli abitanti del quartiere fanese e qualcuno alla fine l’ha riconosciuta: «Era Kozeta Caushaj».

Originaria dell’Albania, viveva a Bellocchi da una quindicina d’anni e chi la conosceva la descrive come persona educata, misurata nei modi, dolce e affettuosa verso la nipote, alla quale dedicava tanto del suo tempo e delle sue attenzioni. I vicini ricordano che di sera usciva di casa per portare i rifiuti ai cassonetti dell’Aset, in compagnia della ragazzina, e insieme ne approfittavano per fare quattro passi, parlare e prendere un po’ di aria buona.

Nella notte di mercoledì scorso, intorno alle 23.15, questa piccola abitudine familiare è stata interrotta in modo tragico, straziante per gli affetti più cari della donna, che è stata investita da una Smart, diretta verso monte, mentre camminava ai margini della carreggiata. L’urto l’ha sbalzata verso un vicino campo coltivato. La conducente della vettura, una donna fanese di 49 anni che a sua volta abita in zona, si è subito fermata per prestare soccorso e per chiedere aiuto.

L’automobilista è risultata negativa all’alcoltest. Intervenuta la Polstrada di Cagli per gli accertamenti di legge, coordinati sul posto dal comandante Massimo Leoni. Stretto riserbo sulla dinamica dell’incidente: sull’episodio ha avviato un’indagine la Procura della Repubblica presso il Tribunale a Pesaro che indaga per omicidio stradale.

Nella giornata di ieri era previsto un sopralluogo in via VI Strada per effettuare verifiche ulteriori. La salma della cinquantaseienne era intanto nella disponibilità dell’autorità giudiziaria, in attesa del nulla osta alla sepoltura. Nella notte di mercoledì scorso la pattuglia della polizia stradale ha chiesto supporto ai vigili del fuoco che, ricorrendo a potenti fari, hanno illuminato la zona dell’incidente mortale per consentire agli agenti di operare nelle migliori condizioni. Il tratto è stato chiuso al traffico per il tempo necessario ai rilievi di legge.

L’illuminazione

Via VI Strada è stata sistemata di recente per il passaggio del Giro: nuovo asfalto e rinnovata la segnaletica orizzontale. L’illuminazione pubblica è considerata buona nel complesso, ma i residenti fanno notare che, proprio nel tratto dell’incidente, ci sono un paio di alberi abbastanza alti da interferire con la luce proiettata dai lampioni e pertanto di notte si creerebbero zone più buie. «In quel punto – hanno concluso gli abitanti – ci sono lampade del vecchio tipo, più fioche».