Zaia: "Terza dose? Ema dovrà esprimersi, ma faccia in fretta"

(Agenzia Vista) Venezia, 30 agosto 2021 "Sulla terza dose si dovrà esprimere l'Ema. Mi auguro che la decisione ci sia comunicata per tempo, perché dobbiamo organizzarci. In ogni caso, dobbiamo mettere in sicurezza i nostri 36 mila anziani ospiti delle Rsa e altrettanti operatori, così come il personale sanitario che è stato vaccinato con la prima dose ormai 7/8 mesi fa". Così il presidente del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa. Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 20:18

