Villorba, la scuola elementare Pellizzari: evacuata per un principio di incendio

VILLORBA - Scuola evacuata per un principio d'incendio a un televisore. Circa 170 gli alunni usciti dalle aule, insieme al personale scolastico. Nessuno di loro è rimasto ferito o intossicato. Attimi di apprensione stamattina, 22 febbraio, a Villorba, alla scuola primaria don Lino Pellizzari di via Solferino. La chiamata al 115 è partita verso mezzogiorno da una collaboratrice scolastica dopo che del fumo aveva fatto scattare l'allarme antincendio della sede scolastica. Tutta colpa di un televisore, interessato forse da un cortocircuito. La scuola è stata evacuata in via precauzionale e sul posto si è precipitata una squadra di vigili del fuoco e i carabinieri.