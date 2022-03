PADOVA - Auto contro la vetrina del negozio di biciclette per mettere a segno il colpo, ma le due ruote sono bene ancorate e i ladri devono scappare a mani vuote. E' successo nella notte di lunedì 21 marzo in via Tagliamento a Padova, al Nord Bike Store, sul posto una pattuglia della sezione volanti. A salvare le bici un sistema di fissaggio installato dalla proprietà.