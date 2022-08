Salvini: "Sì a nucleare e a grandi opere, anche Ponte di Messina"

(Agenzia Vista) Venezia, 02 agosto 2022 "Dobbiamo riprendere tutti i cantieri fermati dai signor no, dal nucleare sicuro e pulito, ai cantieri come quegli per gli invasi per l'acqua fino al ponte di Messina". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Savini, oggi a Venezia. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

