Migranti. L'hot spot della discordia: Jalmicco, la frazione di 800 abitanti che non vuole i profughi nell'ex caserma

PALMANOVA - Defilata rispetto al centro della città stellata, ma parte dell’agglomerato urbano di Jalmicco, una frazione di poco più di ottocento anime.

Negli ultimi giorni l’ex caserma Vinicio Lago è diventata il centro dell'attenzione del paese, condizionando gli umori preoccupati dei residenti. Quella che fino a ieri era una area militare in disuso, abbandonata, che mostra i segni dei suoi anni, entro due mesi potrebbe trasformarsi in un centro di smistamento per trecento migranti. Una doccia fredda per la comunità, che domenica scorsa ha voluto far sentire la propria voce attraverso una marcia di protesta, arrivata fin davanti la caserma. Il giorno dopo la manifestazione sul cancello è ancora affisso uno striscione: “No alle imposizioni sulla testa della comunità”. Perché così si sono sentiti molti cittadini, impossibilitati a replicare e soprattutto abbandonati.