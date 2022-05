Marco Zennaro, 47 anni, imprenditore titolare della ZennaroTrafo di Marghera, sta riprendendo in mano la sua vita: un anno fa era in carcere a Khartoum, in Sudan, a causa di una controversia commerciale degenerata in quella che era stata definita una vera e propria “richiesta estorsiva”. Due mesi fa, il rilascio e il tanto agognato ritorno a casa, a Venezia.