Niente roghi? E in Prato della Valle appare una gigantesca befana animata

PADOVA - Una befana del tutto nuova in Prato della Valle. A sostituire il tradizionale "Rogo della Vecia", che non si è potuto tenere per l'ordinanza comunale contro i roghi, una marionetta alta 6 metri realizzata e animata dall'artista mantovano Giorgio Gabrielli. La befana è stata poi vestita dai vigili del fuoco con una sciarpa realizzata dai bambini che hanno portato in Prato dei pezzi di stoffa.

(Video di Marco Miazzo)