Padova, dona il rene all'amico d'infanzia: «Non ho pensato a nulla, solo a fare una cosa bella per lui»

PADOVA - Giorgio Medici e Renato Bisello sono cresciuti assieme, giocando a pallone negli anni Cinquanta in via Raffaello Sanzio a Padova. Non si sono mai persi, nemmeno quando Giorgio ha traslocato in Olanda. Fino al 2020, quando le sue condizioni di salute peggiorano a causa di una malattia renale e la sua unica speranza è il trapianto d'organo. Renato è compatibile e gli dona un suo rene senza pensarci due volte. «Ci siamo fatti il regalo più grande: poter ancora stare assieme e goderci la vita accanto alle nostre famiglie» dichiara la coppia di amici (videointervista di Elisa Fais)