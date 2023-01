Treviso verso il voto, Giorgio De Nardi scioglie le riserve e si candida: «La città merita di più. Ecco cosa farò» Videointervista

TREVISO - Treviso si prepara al voto. Giorgio De Nardi ha sciolto le riserve e ha annunciato la sua candidatura a Ca' Sugana all'inno di: «Treviso merita di più». E nella redazione de Il Gazzettino ha raccontato obiettivi, progetti, idee sulla squadra e anche come hanno reagito i suoi famigliari alla notizia della candidatura. Correrà con una sua lista civica sostenuta, per il momento, da Treviso civica, Coalizione civica, Pd, Verdi Europa e associazione Volt. Imprenditore e fondatore della Aton Spa, azienda specializzata in software gestionali, De Nardi di 62 anni, negli ultimi tre mesi ha sondato il terreno incontrando centinaia di persone, dal mondo associativo e produttivo ai partiti, dai commercianti agli addetti ai lavori dello spettacolo e dello sport. «Mi sono reso conto di quante cose ci sono da migliorare e di quante persone di rilievo possono davvero dare un contributo: la mia è una chiamata alla partecipazione attiva».

Corsa a Ca' Sugana: Giorgio De Nardi scioglie le riserve e si candida a sindaco