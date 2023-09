Si era infilato nel vano motore di un'auto parcheggiata in via Mezzavia a Due Carrare . Una signora, camminando, ha sentito il suo verso e ha subito avvertito i pompieri. Il micio è stato poi messo in una portantina e preso in custodia da una volontaria per essere portato presso un’associazione di cura degli animali, pronto per essere adottato.