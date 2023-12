In macchina a Venezia: un uomo passa con il Suv sotto il ponte di Calatrava tra l'incredulità dei passanti Video

VENEZIA - L'ebbrezza di girare per Venezia in auto l'ha provata ieri sera (lunedì) un francese con un Suv Wolkswagen, puntualmente ripreso con il cellulare da qualche pedone e postato sui social. Probabilmente un turista, forse tradito dal navigatore, o incredulo sull'esistenza di una città dove le auto sono vietate perché, in realtà, ci passano le barche.

Alle 20:57 è arrivato in piazzale Roma e, invece di fermarsi, ha tirato dritto davanti all'hotel Santa Chiara passando a fianco della piattaforma mobile che porta al parcheggio interrato dell'albergo, e scendendo sulla rampa pedonale che sbuca in Fondamenta Cossetti: di fronte all'imbarcadero dell'Ulss 3, per non finire in acqua, ha girato a sinistra attorno all'hotel, ha imboccato, ancora a sinistra, Fondamenta Santa Chiara, è transitato sotto al ponte della Costituzione e ha proseguito dritto, superando il supermercato Coop e, girando ancora a sinistra, proseguendo fino all'imbarcadero Actv delle linee 5.1 e 6.

Lì è stato costretto a girarsi e fare marcia indietro perché ha trovato la strada sbarrata da tre vasi di fiori con base in cemento, altrimenti avrebbe potuto prendere la strada che passa sotto al People Mover.