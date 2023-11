Sanzioni annullate, festa dal sapore amaro per i multati dell'autovelox di Cadoneghe

CADONEGHE (PADOVA) - Festa per i multati dell'autovelox killer di Cadoneghe. Con un sapore un po' amaro. Dopo l'annuncio che il Comune annullerà le multe coloro che hanno ricevuto la busta verde hanno deciso di riunirsi per brindare questa sera, mercoledì 29 novembre. Ma c'è qualcosa ancora che non va giù.