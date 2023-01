Megliadino San Vitale. Le note dell'oboe in memoria di Paolo Gioachin, trombettista scomparso a 103 anni

MEGLIADINO SAN VITALE - Commovente esibizione dell'oboe solista della banda di Carceri, che ha reso omaggio al defunto Paolo Gioachin. Per tutti "Bepi Marin", il 103enne trombettista del complesso è improvvisamente scomparso mercoledì dopo una carriera musicale iniziata quand'era ragazzino. Le esequie si sono celebrate venerdì 13 gennaio alla chiesa di Megliadino S. Vitale, dove parenti, amici e colleghi musicisti hanno dato l'estremo saluto al loro Paolo, il cui ultimo concerto era stato in occasione dei suoi cento anni. Nel video si possono sentire le note del secondo movimento (Adagio) del concerto per oboe in re minore di Alessandro Marcello (1673-1747), capolavoro della musica barocca veneziana. Famosissima la sua trascrizione per clavicembalo di J.S. Bach (video di Giovanni Brunoro).