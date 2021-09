Roma, 12 cinghiali a passeggio alle 17.00: lo slalom tra le auto

Sono le ore 17.00 circa e siamo a Roma Nord in un trafficato pomeriggio di settembre. In via Trionfale all'altezza di Via Cortina D'Ampezzo passeggia tranquillamente tra macchine e persone una famiglia di cinghiali. Mamma, papà e 10 cuccioli. Tra bambini che prendevano un gelato e signore uscite dal supermercato il video è scioccante. Gli automobilisti e i pedoni increduli si fermano a fare foto e video. A Roma la situazione sembra proprio essere ormai fuori controllo.

