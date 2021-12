Quando si pensa a vette altissime, la mente corre subito al Nepal e alla catena dell'Himalaya; ma il centro abitato più alto del mondo non si trova qui. Dobbiamo spostarci in Perù sulla catena delle Ande dove a 5100 metri di altitudine si trova La Rinconada. Crediti foto@Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Il giardino botanico più alto d’Europa: a quale altitudine si trovano i 900 esemplari di piante delle Alpi