Vacanze, quali sono le mete più ambite dagli italiani nel 2024? La classifica

Il 2024 si apre con un entusiasmo contagioso per le prossime avventure, e gli italiani non vedono l'ora di esplorare il mondo. Secondo un recente sondaggio condotto da Tramundi, il primo marketplace italiano di viaggi di gruppo organizzati, il Giappone, gli Stati Uniti e l'Islanda sono le mete più amate dagli italiani per il 2024. La voglia di viaggiare è palpabile, con il 40% degli italiani che pianifica una vacanza estiva, mentre il 32% è pronto a preparare la valigia già in primavera. Nonostante i rincari, la maggioranza degli italiani è disposta a spendere di più rispetto all'anno scorso pur di non rinunciare alla gioia di partire. Foto: Ufficio Stampa Tramundi - Musica: Korben