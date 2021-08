Matrimoni, boom nel 2021: l’età giusta per dire sì secondo la scienza

Il 2020 è stato un anno funesto per i matrimoni a causa della pandemia da Coronavirus. Molte coppie hanno dovuto rimandare il loro matrimonio e così nel 2021 è stato boom delle nozze. Intimo o con tanti invitati, bucolico o elegante, tanti sono gli stili per poter festeggiare l'unione e il consolidamento del proprio amore. Ma c'è un'età giusta a cui sposarsi? Crediti: kikapress, shutterstock Music: «Cute» from Bensound.com



Leggi anche: >> LA CANZONE PERFETTA PER UN MATRIMONIO FELICE E DURATURO? NON SCEGLIERE PROPRIO QUESTA PER IL PRIMO BALLO