Matrimonio da incubo, suocera paga uomini per lanciare vernice rossa sull'abito della sposa: «Non è abbastanza ricca per mio figlio»

Il sogno di qualsiasi coppia che si appresti a celebrare il matrimonio è che quello sia il giorno più bello, che tutto vada come progettato e che tutti gli invitati si uniscano con gioia alla felicità degli sposi. Non è andata così per Alexandra e il suo fidanzato, tanto che la loro favola si è trasformata in un incubo. La coppia ha dovuto affrontare non solo le sfide tipiche dei preparativi di un matrimonio, ma anche un attacco implacabile da parte della famiglia dello sposo, determinata a sabotare la loro unione. La storia dei due sposi costretti a lottare contro tutto e tutti è stata raccontata in alcuni thread sui social network, in particolare X e Reddit, ed è diventata rapidamente virale.