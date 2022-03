Dieta, come bruciare più calorie (e buttare giù la pancetta) mentre camminiamo: ecco 7 trucchetti

LOLNEWS.IT - Camminare quotidianamente è un atto d’amore verso noi stessi: in questo modo ci prendiamo cura dell’organismo, facendo del bene al cervello, al cuore, ai muscoli e alla linea ma come massimizzare gli sforzi bruciando più calorie e perdendo grasso viscerale? Questo tipo di adiposità che si accumula sull’addome è spesso un campanello d’allarme per futuri problemi di diabete e insulino-resistenza ma possiamo combatterlo con una serie di trucchi mentre camminiamo. Le 7 strategie mirano a rafforzare il core, coinvolgere altri gruppi di muscoli oltre agli arti inferiori nell’ottica di aumentare il battito cardiaco e quindi aumentare il dispendio energetico. (Foto: Shutterstock - Music: "Moose" from Bensound.com)