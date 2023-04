Teramo, caprone scappa dalla fiera dell'agricoltura e vaga in città: impossibile prenderlo

Un maschio di capra, che pesa oltre 100 chili, è scappato dalla fiera dell'agricoltura, al Parco fluviale di. L'allevatore dice: «È fuggito questa mattina, saltando la recinzione mentre caricavo gli animali per portali a casa dopo la chiusura della fiera, finita ieri». Il caprone è rimasto buono per quattro giorni, ma questa mattina ha voluto riassaporare un po' di libertà e sta vagando in città. L'animale è risalito da Fonte della Noce, ha attraversato con le auto che hanno inchiodato perché se la sono ritrovato davanti all'improvviso, dopodiché, spaventato, ha girato nel parco di fronte al tribunale, davanti alla chiesa della Madonna delle Grazie e poi è entrato nel parcheggio del palazzo di giustizia. A dargli la caccia i vigili del fuoco e il veterinario della Asl.