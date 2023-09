Padova. A scuola il simulatore di ribaltamento del trattore: «Così si fa prevenzione per gli incidenti sul lavoro»

PADOVA - All'istituto agrario San Benedetto Da Norcia c'è una novità: un simulatore di ribaltamento del trattore, consegnato dall'Ulss 6.

L'obiettivo è sperimentare sul campo la prevenzione degli incidenti in agricoltura.

«Gli infortuni con uso di trattore sono legati da un lato alla presenza di un parco macchine piuttosto vecchio, in particolare i trattori risultano spesso privi di quegli accorgimenti tecnici previsti dalla normativa vigente per evitare in particolare il ribaltamento del trattore o il contatto con parti in moto (es. assenza di protezioni all’albero cardanico) o con parti calde (assenza di ripari). Dall’altra parte – dice Rosana Bizzotto, direttrice dello Spisal - vi è una scarsa percezione del rischio e una formazione non adeguata che giustifica comportamenti che portano ad eventi gravi e mortali. Si pensi all’arco anti-ribaltamento tenuto abbassato o al mancato uso di cinture di sicurezza di cui pure il mezzo risulta fornito». (video di Riccardo Magagna)